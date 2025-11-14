Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 14 de noviembre: conozca las combinaciones ganadoras

La Antioqueñita es uno de los sorteos más reconocidos del país, realizado diariamente en Colombia y que cuenta con dos ediciones: una en la mañana y otra en la tarde, brindando a los jugadores más oportunidades de obtener un premio.

Para participar, basta con seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9, realizar la apuesta y esperar a conocer si la fortuna estuvo de su lado. Además, para aumentar sus posibilidades de ganar más dinero, también cuenta con la opción de jugar La Quinta, con lo que agregará un número más.

Este tradicional juego de azar se efectúa todos los días a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 12:00 del mediodía.

En la jornada de este viernes, 14 de noviembre, el número ganador fue 3257, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 4.

Resultados del sorteo 6135 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3257

Quinta balota: 4

Si en esta oportunidad no tuvo suerte, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se realiza a las 4:00 p. m.

Los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Resultado del sorteo 6136 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Por si se perdió los más recientes sorteos y no sabe si es el ganador, estos fueron los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta importante lotería antioqueña:

La Antioqueñita Día

Jueves 13 de noviembre de 2025: 5533 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Miércoles 12 de noviembre de 2025: 3868 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Martes 11 de noviembre de 2025: 5651 – Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

Jueves 13 de noviembre de 2025: 8887 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Miércoles 12 de noviembre de 2025: 6227 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Martes 11 de noviembre de 2025: 1153 – Quinta balota: 0