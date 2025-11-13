Loterías
Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2989 del 13 de noviembre de 2025
Consulte los resultados del más reciente sorteo de la lotería que juega todos los jueves en la noche.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En la noche del día jueves 13 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2989 de la Lotería del Quindío, y el número ganador para el premio mayor de $2.000.000.000 fue el 8346 de la serie 98.
Este juego de azar se transmite a través de las pantallas del canal regional Telecafé y su página oficial de Facebook.
Resultados del sorteo 2989 de la Lotería del Quindío
Premio mayor de $ 2.000.000.000
- Número 8346 de la serie 98.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío
- Sorteo del 6 de noviembre de 2025: número 9099 de la serie 119.
- Sorteo del 30 de octubre de 2025: número 4715 de la serie 139.
- Sorteo del 16 de octubre de 2025: número 3264 de la serie 127.
El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 20 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.
El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente
- Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
- 1 seco: $ 300.000.000.
- 2 secos: $ 200.000.000.
- 3 secos: $ 100.000.000.
- 8 secos: $ 50.000.000.
- 10 secos: $ 20.000.000.
- 20 secos: $ 10.000.000.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.
Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.