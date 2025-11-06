Suscribirse

¿Ganó? Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 6 de noviembre

Tras la transmisión del sorteo se conocieron los números ganadores del premio mayor.

Redacción Loterías
7 de noviembre de 2025, 3:48 a. m.
Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.
Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.

Durante varias décadas, las loterías se han convertido en una tradición colombiana que, no solo entretiene a las personas que esperan ganar, sino que, a su vez, representa una esperanza en la vida de miles de personas que sueñan con cambiar su realidad y recibir grandes cantidades de dinero de forma inesperada.

En la noche del jueves 6 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo número 2988 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

Lotería del Quindío
Conozca los resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 9099 de la serie 119.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Resultado LOTERIA DEL QUINDIO Jueves 6 de Noviembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 30 de octubre de 2025: número 4715 de la serie 139.
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: número 3264 de la serie 127.
  • Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 9602 de la serie 001.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 13 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Contexto: Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2987 del 30 de octubre de 2025

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Lotería del QuindíoLoterías de hoyResultados Lotería

