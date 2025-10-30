Suscribirse

Loterías

Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2987 del 30 de octubre de 2025

Estos son los resultados del más reciente sorteo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
31 de octubre de 2025, 3:43 a. m.
¿Cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío?
¿Cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío? | Foto: Lotería del Quindío - Getty Images / Montaje: Semana

En la noche del jueves 30 de octubre, se llevó a cabo el sorteo número 2987 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

Lotería del Quindío
Conozca los resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío. | Foto: Tomada de: loteriasdehoy.co

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 4715 de la serie 139.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Resultado LOTERIA DEL QUINDIO Jueves 30 de Octubre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 30 de octubre de 2025: número 2273 de la serie 170.
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: número 3264 de la serie 127.
  • Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 9602 de la serie 001.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 6 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Contexto: Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy jueves, 23 de octubre

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente causó pánico con visión para el 31 de octubre: “Se va a asomar Lucifer en el cielo”

2. Lanús vs. Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana 2025: fecha del partido definitivo

3. Flamengo vs. Palmeiras: fecha y ciudad donde se jugará la final de la Copa Libertadores 2025

4. Keiko Fujimori aspira por cuarta vez a la presidencia de Perú

5. Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras partidos de Nacional y Tolima: histórico clasificó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del QuindíoLoterías de hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.