Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2987 del 30 de octubre de 2025

En la noche del jueves 30 de octubre, se llevó a cabo el sorteo número 2987 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

Conozca los resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío. | Foto: Tomada de: loteriasdehoy.co

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 4715 de la serie 139.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

Sorteo del 30 de octubre de 2025: número 2273 de la serie 170 .

número de la serie . Sorteo del 16 de octubre de 2025: número 3264 de la serie 127 .

número de la serie . Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 9602 de la serie 001.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 6 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

Premio mayor: $ 2.000.000.0000.

$ 2.000.000.0000. 1 seco: $ 300.000.000.

$ 300.000.000. 2 secos: $ 200.000.000.

$ 200.000.000. 3 secos: $ 100.000.000.

$ 100.000.000. 8 secos: $ 50.000.000.

$ 50.000.000. 10 secos: $ 20.000.000.

$ 20.000.000. 20 secos: $ 10.000.000.

