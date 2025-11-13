Suscribirse

Loterías

Super Astro Luna HOY | Vea el resultado del último sorteo para este jueves, 13 de noviembre de 2025

Estas son las cuatro cifras y el signo del zodiaco que se llevaron el triunfo en el reciente sorteo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
14 de noviembre de 2025, 3:52 a. m.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo. | Foto: Super Astro Luna - Getty Images / Montaje: Semana

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
Super Astro Luna | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

En la noche del jueves, 13 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7938 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0126, con el signo Aries.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 13 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 12 de noviembre de 2025 número 5324, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 11 de noviembre de 2025: número 4148, con el signo Cáncer
  • Sorteo del 10 de noviembre de 2025 : número 9451, con el signo Piscis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 14 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

Contexto: Resultados Super Astro Luna del miércoles 12 de noviembre de 2025
  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las fechas en las que Atlético Nacional y América de Cali jugarán los dos clásicos en cuadrangulares de la Liga Betplay

2. Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este viernes 14 de noviembre de 2025

3. Estos son los empleados de Estados Unidos que recibieron un cheque de 10.000 dólares: “se destacaron por su desempeño excepcional”

4. La BBC pide disculpas a Donald Trump por un montaje engañoso contra el presidente. De esto se trata

5. Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares: Nacional, Medellín, América y Junior en el grupo de la muerte

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoterías de hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.