Resultados Super Astro Luna del miércoles 12 de noviembre de 2025

Los colombianos pueden apostar en esta lotería de lunes a sábado.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 3:55 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.

Este domingo 24 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el sorteo 4996 del Super Astro Luna, revelando los resultados que entregan premios multimillonarios a sus jugadores.
En la noche del miércoles, 12 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7937 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

  • Para esta jornada, los números ganadores fueron: 5324.
  • Y el signo zodiacal ganador es: Virgo.
Resultado SUPER ASTRO LUNA Miercoles 12 de Noviembre de 2025

Para poder participar, los jugadores deben adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales, en las cuales hacen la apuesta deseada, desde 500 hasta 10.000 pesos, para posteriormente elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.

Cabe resaltar que, para ganar, la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.

Últimos resultados Super Astro Luna

  • Sorteo del 11 de noviembre de 2025: número 4148, con el signo Cáncer
  • Sorteo del 10 de noviembre de 2025 : número 9451, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 9 de noviembre de 2025 número 5502, con el signo Tauro.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 13 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m.Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

