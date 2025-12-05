Suscribirse

Loterías

Lotería de Santander: conozca el número ganador del último sorteo del viernes 5 de diciembre

Se conoció el ganador del premio mayor.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
6 de diciembre de 2025, 4:08 a. m.
El premio mayor de la Lotería de Santander es de $6.000 millones.
Los resultados de la Lotería de Santander. | Foto: iStock / Facebook de Lotería de Santander

El viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo del sorteo 547 de la Lotería de Santander, que dio a conocer el último ganador del premio mayor.

“Puedes comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al comprar más fracciones, aumentas tu participación en el premio total”, aclara la Lotería de Santander en su web oficial.

Contexto: Último sorteo de la Lotería de Santander del mes: número que se llevó el premio millonario este 28 de noviembre

Sorteo 547 de la Lotería de Santander - 5 de diciembre

  • Número ganador: 3611
  • Serie: 254
Resultado LOTERIA DE SANTANDER Viernes 5 de Diciembre de 2025

Últimos tres números ganadores

  • 2372- serie 079: viernes, 28 de noviembre de 2025
  • 0172 - serie 371: viernes, 21 de noviembre de 2025
  • 9896 - serie 229: viernes, 14 de noviembre de 2025

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La directora del Dapre, Angie Rodríguez, ¿tiene matrícula condicional con Petro? Estas son las tensiones entre ella y el presidente que la tienen en la cuerda floja

2. El escalofriante hallazgo del Gaula de la Policía en medio del rescate del hijo de Giovanny Ayala: un menor asesinado, una fosa y varios secuestrados

3. Se registra ataque terrorista contra la estación de Policía en Tesalia, Huila. Esto es lo que se sabe

4. Asesinato de sacerdote en Pereira: las escalofriantes confesiones del hombre que le disparó y escondió el cadáver en el bosque

5. La reacción de la prensa internacional al grupo de Colombia en el Mundial 2026 y el enfrentamiento con Cristiano Ronaldo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de SantanderResultadosLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.