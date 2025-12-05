Loterías
Lotería de Santander: conozca el número ganador del último sorteo del viernes 5 de diciembre
Se conoció el ganador del premio mayor.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
El viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo del sorteo 547 de la Lotería de Santander, que dio a conocer el último ganador del premio mayor.
“Puedes comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al comprar más fracciones, aumentas tu participación en el premio total”, aclara la Lotería de Santander en su web oficial.
Sorteo 547 de la Lotería de Santander - 5 de diciembre
- Número ganador: 3611
- Serie: 254
Últimos tres números ganadores
- 2372- serie 079: viernes, 28 de noviembre de 2025
- 0172 - serie 371: viernes, 21 de noviembre de 2025
- 9896 - serie 229: viernes, 14 de noviembre de 2025