Lotería de Santander: conozca el número ganador del último sorteo del viernes 5 de diciembre

El viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo del sorteo 547 de la Lotería de Santander, que dio a conocer el último ganador del premio mayor.

“Puedes comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al comprar más fracciones, aumentas tu participación en el premio total”, aclara la Lotería de Santander en su web oficial.

Sorteo 547 de la Lotería de Santander - 5 de diciembre

Número ganador: 3611

Serie: 254

Últimos tres números ganadores