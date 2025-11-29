Suscribirse

Último sorteo de la Lotería de Santander del mes: número que se llevó el premio millonario este 28 de noviembre

Le contamos la combinación ganadora, así como más datos a tener en cuenta de una de las loterías más reconocidas en el territorio nacional.

Redacción Loterías
29 de noviembre de 2025, 10:57 a. m.
Lotería de Santander - viernes 10 de octubre de 2025.
Lotería de Santander - viernes 28 de noviembre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería de Santander web oficial.

Este viernes, 28 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 546 de la Lotería de Santander. Los canales oficiales del evento llevaron a cabo la transmisión, y el número ganador del millonario premio mayor fue el 2372 con la serie 079.

Recuerde que la Lotería de Santander tiene desarrollo todos los viernes. Eso quiere decir que el próximo sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre, a partir de las 11:00 p.m. En SEMANA le daremos el resultado actualizado.

Sorteo 547 de la Lotería de Santander - 28 de noviembre

YouTube video player
  • Número ganador: 2372
  • Serie: 079

“Puedes comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al comprar más fracciones, aumentas tu participación en el premio total”, aclara la Lotería de Santander en su web oficial.

Además, agrega recomendaciones: “Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”.

Últimos tres números ganadores

  • 0172 - serie 371: viernes, 21 de noviembre de 2025
  • 9896 - serie 229: viernes, 14 de noviembre de 2025
  • 9539 - serie 334: viernes, 7 de noviembre de 2025
Contexto: Loterías de hoy viernes, 28 de noviembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
  • 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
  • 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
  • 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
  • 15 secos: $5 millones de pesos colombianos

