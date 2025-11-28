LOTERÍAS
Loterías de hoy viernes, 28 de noviembre: resultados de El Sinuano Día y Noche
Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
El Sinuano Día jugó este viernes, 28 de noviembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 5898.
Resultados del sorteo 13.219 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 5898
- Número ganador de cinco cifras: 58986
Últimos cuatro resultados de El Sinuano Día
- 27 de noviembre de 2025: 1785
- 26 de noviembre de 2025: 9795
- 25 de noviembre de 2025: 9778
- 24 de noviembre de 2025: 2436
Sorteo de El Sinuano Noche, hoy viernes
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.220 de El Sianuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.
Últimos cuatro resultados de El Sinuano Noche:
- 27 de noviembre de 2025: 2363
- 26 de noviembre de 2025: 3362
- 25 de noviembre de 2025: 6210
- 24 de noviembre de 2025: 4675