Loterías de hoy viernes, 28 de noviembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día jugó este viernes, 28 de noviembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 5898.

Resultados del sorteo 13.219 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 5898

Número ganador de cinco cifras: 58986

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Día

27 de noviembre de 2025: 1785

26 de noviembre de 2025: 9795

25 de noviembre de 2025: 9778

24 de noviembre de 2025: 2436

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy viernes

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.220 de El Sianuano Noche.

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Noche: