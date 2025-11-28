Suscribirse

LOTERÍAS

Loterías de hoy viernes, 28 de noviembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de noviembre de 2025, 7:59 p. m.
El Sinuano Noche es de las loterías colombianas que juega todos los días.
El Sinuano Noche es de las loterías colombianas que juega todos los días. | Foto: iStock / Sinuano Noche

El Sinuano Día jugó este viernes, 28 de noviembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 5898.

Contexto: ¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del viernes 28 de noviembre

Resultados del sorteo 13.219 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 5898
  • Número ganador de cinco cifras: 58986
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 28 de Noviembre de 2025

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Día

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy viernes

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.220 de El Sianuano Noche.

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Contexto: Resultados del Chontico el 28 de noviembre: consulte aquí los premios del sorteo de este viernes

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Noche:

  • 27 de noviembre de 2025: 2363
  • 26 de noviembre de 2025: 3362
  • 25 de noviembre de 2025: 6210
  • 24 de noviembre de 2025: 4675

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente reveló las predicciones para los 12 signos, este 29 y 30 de noviembre; vienen sorpresas en el fin de mes

2. FDA lanza alerta: estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo

3. Embajada China entrega reveladores detalles sobre empresario que se habría reunido con disidencias de Calarcá

4. Joven universitaria de 19 años fue deportada mientras se dirigía a visitar a su familia en Texas durante el Día de Acción de Gracias

5. Ola de despidos masivos sacude a Estados Unidos: miles de trabajadores perderán su empleo antes de 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano Noche

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.