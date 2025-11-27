Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 27 de noviembre, ¿ganó?

La semana avanzó con una gran expectativa entre quienes disfrutan de los juegos de azar, ya que este jueves 27 de noviembre se realizó un nuevo sorteo millonario de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los más seguidos por aquellos que esperan mejorar su fortuna en esta época del año.

Durante este comienzo de mes, la transmisión en directo reveló los resultados, sorprendiendo a los participantes habituales. En el concurso 13.217 de El Sinuano Día, la combinación ganadora fue , número que rápidamente empezó a difundirse a través de redes sociales y los canales oficiales del juego.

Además, la reconocida modalidad de “la quinta”, correspondiente a este sorteo emitido por Telecaribe, entregó como resultado el número , completando así la fórmula que definió a los nuevos ganadores de la jornada.

Resultados del sorteo 13.216 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras:

Número ganador de cinco cifras:

Últimos tres resultados de El Sinuano Día

26 de noviembre de 2025: 9795

25 de noviembre de 2025: 9778

24 de noviembre de 2025: 2436

Lotería El Sinuano Noche hoy, 27 de noviembre de 2025: números ganadores

Número ganador de cuatro cifras: 1785.

Número ganador de cinco cifras: 4.

Últimos tres resultados de El Sinuano Noche: