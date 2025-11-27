Suscribirse

Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 27 de noviembre, ¿ganó?

Las cifras correspondientes al último sorteo ya fueron publicadas, dando a conocer el número que podría transformar la vida de un jugador.

Redacción Loterías
27 de noviembre de 2025, 7:40 p. m.
El Sinuano se jugó este lunes festivo, 13 de octubre
El Sinuano jugó un nuevo sorteo. | Foto: Getty Images

La semana avanzó con una gran expectativa entre quienes disfrutan de los juegos de azar, ya que este jueves 27 de noviembre se realizó un nuevo sorteo millonario de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los más seguidos por aquellos que esperan mejorar su fortuna en esta época del año.

Durante este comienzo de mes, la transmisión en directo reveló los resultados, sorprendiendo a los participantes habituales. En el concurso 13.217 de El Sinuano Día, la combinación ganadora fue , número que rápidamente empezó a difundirse a través de redes sociales y los canales oficiales del juego.

Además, la reconocida modalidad de “la quinta”, correspondiente a este sorteo emitido por Telecaribe, entregó como resultado el número , completando así la fórmula que definió a los nuevos ganadores de la jornada.

Contexto: ¿Ganó? Descubra los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 27 de noviembre

Resultados del sorteo 13.216 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 
  • Número ganador de cinco cifras:  

Últimos tres resultados de El Sinuano Día

Lotería El Sinuano Noche hoy, 27 de noviembre de 2025: números ganadores

  • Número ganador de cuatro cifras: 1785.
  • Número ganador de cinco cifras: 4.
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA JUEVES 27 de Noviembre de 2025

Últimos tres resultados de El Sinuano Noche:

  • 26 de noviembre de 2025: 3362
  • 25 de noviembre de 2025: 6210
  • 24 de noviembre de 2025: 4675

Sinuano díaSinuano NocheLoterías Colombia hoy

