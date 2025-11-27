Suscribirse

¿Ganó? Descubra los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 27 de noviembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
27 de noviembre de 2025, 5:07 p. m.
La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.
Lotería La Antioqueñita | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este jueves, 27 de noviembre, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que continúa generando gran expectativa entre los apostadores que buscan encontrar en la suerte la forma de hacerse millonarios.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición número 6161 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este jueves, la combinación ganadora fue la 5023. Además, la quinta balota que salió fue la 1.

Resultados del sorteo 6161 La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5023
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 27 de noviembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6162 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 27 de noviembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este viernes, 28 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.

Al igual que las anteriores, podrá seguirse en directo por internet, manteniendo así la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 26 de noviembre de 2025: 6773 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 25 de noviembre de 2025: 9947 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: 1034 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 26 de noviembre de 2025: 0921 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 25 de noviembre de 2025: 1198 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: 9392 – Quinta balota: 4

