Suscribirse

Loterías

Así estuvo la suerte este 27 de noviembre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los usuarios pueden participar en uno o en ambos sorteos, según su preferencia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de noviembre de 2025, 4:24 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 27 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías diarias siguen siendo parte de la rutina de miles de colombianos que, a lo largo del día, se toman un momento para poner a prueba la suerte. Este jueves, los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a captar la atención de quienes mantienen la esperanza de que un número pueda cambiarles el día, o incluso la vida.

Como es habitual, El Dorado abrió la jornada con su sorteo del día. Muchos apostadores estuvieron pendientes para confirmar si la combinación que venían siguiendo finalmente había salido favorecida.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8207.
  • La Quinta: 3.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA JUEVES 27 de Noviembre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En la tarde, llegó el turno de El Paisita, uno de los sorteos más populares en diversas regiones del país. La expectativa se mantuvo entre quienes acostumbran jugar números inspirados en fechas familiares o cifras especiales.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Finalmente, ya entrada la noche, La Caribeña cerró la ronda de sorteos. Este juego, tradicional en la costa pero seguido en todo el territorio nacional, puso fin a la jornada con un resultado que fue rápidamente verificado por los jugadores.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se adelantó la Navidad en Millonarios: directiva “ha rescindido” a jugador que no quería la hinchada

2. Coronel del Ejército fue baleado por sicarios en una concurrida vía de Popayán, Cauca

3. Esposa de soldado asesinado tuvo cara a cara con Petro y le dejó desgarrador mensaje: “Yo solo lo esperaba a él”

4. Marcelo Gallardo dio la lista de jugadores que no siguen en River: un colombiano y tres ídolos

5. Caso Calarcá: exministros de Duque declararán en la Procuraduría contra el general Juan Miguel Huertas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLoterías Colombia hoyLotería Paisita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.