Así estuvo la suerte este 27 de noviembre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías diarias siguen siendo parte de la rutina de miles de colombianos que, a lo largo del día, se toman un momento para poner a prueba la suerte. Este jueves, los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a captar la atención de quienes mantienen la esperanza de que un número pueda cambiarles el día, o incluso la vida.

Como es habitual, El Dorado abrió la jornada con su sorteo del día. Muchos apostadores estuvieron pendientes para confirmar si la combinación que venían siguiendo finalmente había salido favorecida.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8207.

La Quinta: 3.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

En la tarde, llegó el turno de El Paisita, uno de los sorteos más populares en diversas regiones del país. La expectativa se mantuvo entre quienes acostumbran jugar números inspirados en fechas familiares o cifras especiales.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Finalmente, ya entrada la noche, La Caribeña cerró la ronda de sorteos. Este juego, tradicional en la costa pero seguido en todo el territorio nacional, puso fin a la jornada con un resultado que fue rápidamente verificado por los jugadores.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

