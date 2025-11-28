Resultados del 28 de noviembre: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías en Colombia son uno de los juegos de azar más populares, ya que millones de personas confían en ellas con la esperanza de obtener un premio que transforme su vida. Entre las más destacadas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, reconocidas por la frecuencia de sus sorteos y su atractivo plan de premios, ya que cada una realiza dos sorteos diarios.

El Dorado es una de las loterías de chance más tradicionales del país. Ofrece dos sorteos al día —Dorado Mañana y Dorado Tarde—, lo que facilita la participación en diferentes horarios.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9397.

La Quinta: 5.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita, en sus ediciones Día y Noche, es muy popular en el Eje Cafetero y Antioquia, aunque actualmente se juega en todo el país. Su doble sorteo diario la convierte en una opción constante para quienes buscan más oportunidades de ganar.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Por su parte, La Caribeña tiene una fuerte presencia en la región Caribe y es una de las loterías más consultadas. Sus sorteos, realizados en horarios fijos, ofrecen variedad de premios y mantienen un alto nivel de participación entre los jugadores.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche