Resultados del 28 de noviembre: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Las loterías en Colombia están supervisadas por Coljuegos, entidad encargada de garantizar la total transparencia en cada sorteo.
Las loterías en Colombia son uno de los juegos de azar más populares, ya que millones de personas confían en ellas con la esperanza de obtener un premio que transforme su vida. Entre las más destacadas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, reconocidas por la frecuencia de sus sorteos y su atractivo plan de premios, ya que cada una realiza dos sorteos diarios.
El Dorado es una de las loterías de chance más tradicionales del país. Ofrece dos sorteos al día —Dorado Mañana y Dorado Tarde—, lo que facilita la participación en diferentes horarios.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 9397.
- La Quinta: 5.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita, en sus ediciones Día y Noche, es muy popular en el Eje Cafetero y Antioquia, aunque actualmente se juega en todo el país. Su doble sorteo diario la convierte en una opción constante para quienes buscan más oportunidades de ganar.
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Por su parte, La Caribeña tiene una fuerte presencia en la región Caribe y es una de las loterías más consultadas. Sus sorteos, realizados en horarios fijos, ofrecen variedad de premios y mantienen un alto nivel de participación entre los jugadores.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente.