Resultados del Chontico el 28 de noviembre: consulte aquí los premios del sorteo de este viernes

La Lotería Chontico Día (una de las favoritas entre los jugadores en Colombia)realizó, como siempre, sus dos sorteos del día: el de la mañana y el de la noche. Para este viernes 28 de noviembre ya se conocen los resultados del sorteo 8263.

En la jugada diurna, el número ganador fue 9539, y el 7 quedó como el dígito correspondiente a La Quinta.

Los organizadores recordaron que el valor del premio depende tanto de los números que logre acertar el apostador como del monto que haya decidido jugar.

Como de costumbre, Chontico ofrece dos oportunidades diarias para tentar la suerte: una en la mañana y otra al final del día. Esto permite que los participantes prueben distintas combinaciones y montos para intentar aumentar sus posibilidades de llevarse un premio.

Sorteo del Chontico del 2 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Loterías de hoy

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8263

Premio mayor: 9539 - 7

Tres últimas cifras: 539.

Dos últimas cifras: 39.

Número completo: 9539

Última cifra: 7.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8263

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el sábado 29 de noviembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

27 de noviembre de 2025: 8059 - 6

26 de noviembre de 2025: 6309 - 8

25 de noviembre de 2025: 3808 - 6

Chontico Noche