Lotería de Santander hoy: vea los resultados de este viernes, 21 de noviembre de 2025, último sorteo, 5045

Conozca el resultado y números ganadores de la Lotería de Santander, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano y que entrega millones de pesos en premios.

William Horacio Perilla Gamboa

22 de noviembre de 2025, 4:01 a. m.
Lotería de Santander - 29 de agosto de 2025.
Lotería de Santander - 29 de agosto de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / pequeña: Lotería de Santander.

En la noche del viernes 21 de noviembre 2025 se desarrolló el sorteo 5045 de la tradicional Lotería de Santander. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca santandereana.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El sorteo más reciente de esta lotería entrega un premio mayor de 6,000 millones de pesos. Recuerde que todos los viernes desde las 11:00 pm se realiza el sorteo en vivo en plataformas digitales y en el Canal TRO (regional).

Este es el resultado del último sorteo de la Lotería de Santander - 21 noviembre 2025

Número ganador del sorteo 5045: 0172 Serie: 371

YouTube video player

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se jugará el día viernes, 28 de noviembre, a las 11:00 de la noche. Este juego de azar se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de premios de la Lotería de Santander

  • 1 Premio Mayor: $6.000 millones de pesos colombianos
  • 1 Seco: $1.000 millones de pesos colombianos
  • 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
  • 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
  • 15 secos: $5 millones de pesos colombianos

