Loterías
Lotería del Meta del 13 de agosto de 2025: conozca los resultados
Consulte los resultados del sorteo 3259 de la Lotería del Meta, que juega todos los miércoles en la noche.
El día miércoles, 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 3259 de la Lotería del Meta y el número ganador para el premio mayor de 1.800 millones de pesos fue el 4481 de la serie 036.
Resultados del sorteo 3259 de la Lotería del Meta
Premio mayor de 1.800 millones de pesos
- Número 4481 de la serie 036.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Meta
- Sorteo del 6 de agoto de 2025: número 9804 de la serie 113.
- Sorteo del 30 de julio de 2025: número 2426 de la serie 065.
- Sorteo del 23 de julio de 2025: número 4996 de la serie 063.
El plan de premios de la Lotería del Meta es el siguiente
- 1 premio mayor: $ 1.800.000.000
- 1 seco: $ 300.000.000
- 1 seco: $ 200.000.000
- 3 secos: $ 100.000.000
- 7 secos: $ 50.000.000
- 10 secos: $ 20.000.000
- 20 secos: $ 10.000.000
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en los puntos oficiales.