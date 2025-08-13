Suscribirse

Loterías

Lotería del Meta del 13 de agosto de 2025: conozca los resultados

Consulte los resultados del sorteo 3259 de la Lotería del Meta, que juega todos los miércoles en la noche.

Redacción Loterías
14 de agosto de 2025, 3:56 a. m.
Sorteo 3220 de la Lotería del Meta.
Lotería del Meta - 13 de agosto de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / pequeña: Lotería del Meta.

El día miércoles, 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 3259 de la Lotería del Meta y el número ganador para el premio mayor de 1.800 millones de pesos fue el 4481 de la serie 036.

Resultados del sorteo 3259 de la Lotería del Meta

Premio mayor de 1.800 millones de pesos

  • Número 4481 de la serie 036.
YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Meta

  • Sorteo del 6 de agoto de 2025: número  9804 de la serie 113.
  • Sorteo del 30 de julio de 2025: número 2426 de la serie 065.
  • Sorteo del 23 de julio de 2025: número  4996 de la serie 063.

El plan de premios de la Lotería del Meta es el siguiente

  • 1 premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000
Contexto: Lotería El Paisita Día y Noche del 13 de agosto de 2025: conozca los resultados

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en los puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Imitador de Ferxxo acusa al programa de entretenimiento de humillarlo para aumentar el rating

2. El representante a la Cámara Julio César Triana, quien fue víctima de un atentado en La Plata, Huila, fue evacuado por el Ejército a Neiva

3. Tabla del descenso tras el Deportivo Cali vs. Unión Magdalena: histórico está en riesgo

4. Impactantes videos muestran el momento en que un tren se descarrila y provoca incendio en Texas

5. Christopher Landau, diplomático estadounidense que acompañó a Miguel Uribe Turbay en su funeral, hizo una reflexión: “Demasiado doloroso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColjuegosJuegos de azarLoterías de hoyResultados LoteríaLotería del Meta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.