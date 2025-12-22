Lotería del Tolima: estos son los números ganadores del sorteo del lunes 22 de diciembre

Este lunes, 22 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 4149 de la Lotería del Tolima, que dio como ganador a un nuevo apostador.
“Deja que la Navidad también llegue a tu casa: Premio Mayor de $ 3.500 millones y bono de $ 30 millones para remodelación. Sorteo Navideño de la Lotería del Tolima, juega hoy. Apuéstale a tus sueños”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del 22 de diciembre
- Premio mayor: 2451
- Serie: 271
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 6613 de la serie 119.
- Sorteo del 9 de diciembre de 2025: número 8889 de la serie 101.
- Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 0030 de la serie 109.