¿Jugo hoy la Lotería del Tolima?: conozca si fue el ganador del sorteo de este 15 de diciembre

Esta es una de las Loterías más jugadas en el país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
16 de diciembre de 2025, 3:45 a. m.
Resultados de la Lotería de Cundinamarca y del Tolima: lunes 11 de agosto de 2025.
Resultados de la Lotería del Tolima: lunes 15 de diciembre | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (123rf)

Este lunes, 15 de diciembre, se definió el premio mayor de la Lotería del Tolima, entregando uno de los mayores botines de la temporada a un afortunado jugador.

El número ganador fue 6613, serie 119, con un premio superior a los 3.500 millones de pesos colombianos, consolidando a este tradicional juego como uno de los más atractivos entre los colombianos que participan cada semana.

Resultado LOTERIA DEL TOLIMA Lunes 15 de Diciembre de 2025

La Lotería del Tolima, uno de los juegos de azar con mayor arraigo en el país, tiene su sede en Ibagué y forma parte del patrimonio cultural y económico del departamento.

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todos los lunes por la noche, salvo en festivos, cuando se corre al siguiente día hábil, siempre con modalidades que ofrecen grandes premios mayores y múltiples “secos” (premios secundarios).

Más allá del premio mayor, la Lotería del Tolima distribuye otros incentivos económicos como el Bono Casa para Siempre y el Bono Cero Kilómetros, entre otros premios secos que suelen caer en diferentes ciudades del país.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 4293 de la serie 22
  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 0030 de la serie 109
  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: número 7801 de la serie 121

