Loterías
Lotería del Tolima: vea los últimos resultados para este lunes, 15 de septiembre del 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Tolima del sorteo de este lunes.
El lunes 15 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la Lotería del Tolima y el número ganador para el premio mayor de 3.000 millones de pesos fue el 6198 de la serie 245.
En la noche de hoy se entregó más de $14.000 millones en premios. Además, se premió un bono por $30 millones para vivir un viaje en crucero.
Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima
Premio mayor de 3.500 millones de pesos
- Número 6198 de la serie 245.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 8850 de la serie 027
- Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 4556 de la serie 47
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 7578 de la serie 166
El próximo 22 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el sortero 4136 de la Lotería del Tolima que juega todos los lunes a partir de las 10:25 de la noche.