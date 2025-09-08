Loterías
¿Jugó la Lotería del Tolima? Consulte los números ganadores y los premios del sorteo de hoy, lunes 8 de septiembre
Este día jugó el sorteo 4134 que entregó más de $14.000 millones en premios.
Este lunes, 8 de septiembre, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, que reveló el número del nuevo ganador del premio mayor de $3.500 millones.
“El Lukas cupido sigue llenando de suerte cada semana de septiembre. Hoy juega la Lotería del Tolima. La Tolima está lista para repartir suerte, cumplir sueños y escribir nuevas historias. Cada billete es más que un número: Es la oportunidad de cambiar tu vida y apoyar lo nuestro“, fue la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima
Premio mayor de 3.500 millones de pesos
- Número 4556 de la serie 47.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 7578 de la serie 166
- Sorteo del 19 de agosto de 2025: número 3737 de la serie 228
El próximo 15 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el sortero 4135 de la Lotería del Tolima que juega todos los lunes a partir de las 10:25 de la noche.