Suscribirse

Loterías

¿Jugó la Lotería del Tolima? Consulte los números ganadores y los premios del sorteo de hoy, lunes 8 de septiembre

Este día jugó el sorteo 4134 que entregó más de $14.000 millones en premios.

Redacción Loterías
9 de septiembre de 2025, 3:46 a. m.
Estos fueron los ganadores.
Estos fueron los ganadores. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este lunes, 8 de septiembre, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, que reveló el número del nuevo ganador del premio mayor de $3.500 millones.

“El Lukas cupido sigue llenando de suerte cada semana de septiembre. Hoy juega la Lotería del Tolima. La Tolima está lista para repartir suerte, cumplir sueños y escribir nuevas historias. Cada billete es más que un número: Es la oportunidad de cambiar tu vida y apoyar lo nuestro“, fue la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Este día jugó el sorteo 4134 que entregó más de $14.000 millones en premios. Además, se premió un bono por $30 millones para vivir un viaje en crucero.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Premio mayor de 3.500 millones de pesos

  • Número 4556 de la serie 47.
YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 4556 de la serie 47
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 7578 de la serie 166
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: número 3737 de la serie 228
Contexto: Resultados de la Lotería del Tolima este lunes, 1 de septiembre: vea los números ganadores y los premios

El próximo 15 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el sortero 4135 de la Lotería del Tolima que juega todos los lunes a partir de las 10:25 de la noche.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Último anuncio de la Selección Colombia, a horas de jugar contra Venezuela

2. Edgar Rentería hace historia, entró a selecto grupo de jugadores de la MLB: es el único colombiano en hacerlo

3. Dibu Martínez hizo de las suyas y ahora lo sufrió Julián Álvarez: “¿A dónde vas, bobo?”

4. Andrés DC entrega detalles de la inspección de las autoridades a una de sus sedes tras denuncias de quemados; esto encontraron

5. Karina García reveló la millonaria suma de dinero que le ofrecieron por ir a cenar: “Es más que todo con intermediarios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del TolimaResultadosLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.