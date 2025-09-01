Suscribirse

Resultados de la Lotería del Tolima este lunes, 1 de septiembre: vea los números ganadores y los premios

Hoy jugó el sorteo 4133. Conozca si fue el feliz ganador del premio mayor.

Redacción Loterías
2 de septiembre de 2025, 3:49 a. m.
Estos son los resultados del último sorteo.
Nuevo mes, nuevas apuestas, nuevos ganadores. Este lunes, 1 de septiembre de 2025, un apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima.

“Inicia septiembre y el cupido de la suerte anda suelto flechando corazones de los próximos millonarios. No te quedes sin tu billete, apuéstale a tus sueños con la Lotería del Tolima“, dijo la Lotería en su cuenta oficial de Instagram.

Hoy jugó el sorteo 4133 de la Lotería del Tolima con un premio mayor de $3.500 millones y más de $14.000 millones en premios. Además, se premió un bono por $30 millones para vivir un viaje en crucero.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Premio mayor de 3.500 millones de pesos

  • Número 4556 de la serie 47.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 7578 de la serie 166
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: número 3737 de la serie 228
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 4716 de la serie 034

Así las cosas, el próximo 8 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el sortero 4134 de la Lotería del Tolima que juega todos los lunes a partir de las 10:25 de la noche.

