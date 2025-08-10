LOTERÍAS
Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del domingo 10 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.
Redacción Loterías Revista Semana
Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.
Este domingo 10 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 12.999 del día fue el 6432.
Resultados del sorteo 12.999 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 6342
- Número ganador de cinco cifras: 63420
Resultados del sorteo 13.000 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente.
- Número ganador de cinco cifras: pendiente.
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día
- Sorteo del 9 de agosto de 2025: 8817
- Sorteo del 8 de agosto de 2025: 6457
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 7896
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche
- Sorteo del 9 de agosto de 2025: 5727
- Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7119
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 4599
El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 11 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.