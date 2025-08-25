LOTERÍAS
Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del lunes 25 de agosto de 2025
Descubra los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.
Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo 13.029 fue el 6442.
Resultados del sorteo 13.029 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 6442
- Número ganador de cinco cifras: 64426
Resultados del sorteo 13.030 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
- Número ganador de cinco cifras: Pendiente
Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Sinuano Día
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 5152
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: 5571
Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Sinuano Noche
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5938
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 4754
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: 8341
El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 26 de agosto de 2025 a las 10:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería.