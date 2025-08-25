Suscribirse

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8168 del lunes 25 de agosto

Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.

Redacción Loterías
25 de agosto de 2025, 6:35 p. m.
Lotería Chontico
Lotería Chontico | Foto: Chontico

Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico. En su edición Día, el resultado del sorteo 8168 fue 2506 y la quinta balota fue el número 7.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 2506 - 7

  • Tres últimos: 506
  • Dos últimos: 06
  • Cifra completa: 2506
  • Último número: 7

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 25 de agosto de 2025:

CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA LUNES 25 de Agosto de 2025.

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 25 de agosto de 2025:

CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del LUNES 25 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

  • 23 de agosto de 2025: número 6874  (Quinta-8)
  • 23 de agosto de 2025: número 6590  (Quinta-7)
  • 22 de agosto de 2025: número 1130 (Quinta-3)

Edición Noche

  • 24 de agosto de 2025: número 0552 (Quinta-8)
  • 23 de agosto de 2025: número 2311 (Quinta-6)
  • 22 de agosto de 2025: número 8564 (Quinta-7)

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el martes 26 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

