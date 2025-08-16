Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 16 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este sábado, 16 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5955 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 3822, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5955 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 3822

Quinta balota: 3

Resultados del sorteo 5956 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 3013

Sorteo del 14 de agosto de 2025: 9993

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4599

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 1343

Sorteo del 14 de agosto de 2025: 1218

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7557

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el domingo 17 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.