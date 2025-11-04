Loterías
Lotería Sinuano Día y Noche: números ganadores de hoy martes, 4 de noviembre
Los resultados del nuevo sorteo se publicaron y revelaron las cifras que brindarán un nuevo premio millonario.
La semana arranca y este martes, 4 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo millonario de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando expectativas en quienes anhelan con alcanzar un jugoso premio en esta temporada del año.
En este inicio de mes, el resultado se dio a conocer a través de transmisiones en vivo y sorprendió a los fieles jugadores de esta edición. Para el caso del sorteo 13.171 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 3845.
De igual manera, ‘la quinta’ de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue la 0.
Resultados del sorteo 13.171 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 3845
- Número ganador de cinco cifras: 38450
Resultados del sorteo 13.172 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente
- Número ganador de cinco cifras: pendiente
Últimos cinco resultados de El Sinuano Día
- 3 de noviembre de 2025: 3421
- 2 de noviembre de 2025: 3508
- 1 de noviembre de 2025: 5222
- 31 de octubre de 2025: 0973
- 30 de octubre de 2025: 1061
Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche:
- 3 de noviembre de 2025: 1430
- 2 de noviembre de 2025: 1387
- 1 de noviembre de 2025: 3138
- 31 de octubre de 2025: 5208
- 30 de octubre de 2025: 0085