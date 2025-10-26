Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados del domingo 26 de octubre

La Antioqueñita Día se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y seguidos en Colombia.

Su formato permite a los apostadores participar dos veces al día, con una edición en la mañana y otra en la tarde, lo que incrementa las posibilidades de ganar y mantiene la emoción constante entre los jugadores.

Para este domingo 19 de octubre de 2025, el resultado del sorteo La Antioqueñita Día dejó como número ganador el 9361, acompañado por la balota “La Quinta” número 2.

Miles de apostadores en todo el país siguieron con atención la transmisión, con la esperanza de llevarse uno de los premios que ofrece esta reconocida lotería.

Este juego de azar, administrado en el departamento de Antioquia, se realiza todos los días a las 10:00 de la mañana. Sin embargo, los domingos y festivos tiene un horario especial y se juega a las 12:00 del mediodía, mientras que la edición Antioqueñita Tarde se lleva a cabo a las 4:00 p.m.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 19 de octubre de 2025

Número ganador: 9361.

Quinta balota: 2.

Si en esta edición de La Antioqueñita Día la suerte no estuvo de su lado, no se desanime. Aún puede intentarlo en el sorteo de las 4:00 p. m., correspondiente a La Antioqueñita Tarde, donde nuevos premios esperan a los jugadores.

Los resultados se transmiten en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana, permitiendo seguir cada instante del sorteo y descubrir, en tiempo real, si la fortuna le sonríe esta vez.

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 19 de octubre de 2025

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Para jugar solo se debe elegir cuatro números del 0 al 9. Luego, es importante consultar los resultados y descubrir si ese golpe de suerte estuvo a su lado.

Últimos resultados de la Lotería Antioqueñita Día y Tarde

Versión Día

Sorteo del 25 de octubre de 2025: 6289 – Quinta balota: 4

Sorteo del 24 de octubre de 2025: 9696 – Quinta balota: 4

Sorteo del 23 de octubre de 2025: 6940 – Quinta balota: 7

Versión Tarde