Estos fueron los números que dieron suerte en la Antioqueñita Día y Tarde del 4 de noviembre: conozca las combinaciones ganadoras

Descubra cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
4 de noviembre de 2025, 4:13 p. m.
Resultados La Antioqueñita
Resultados La Antioqueñita. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes 4 de noviembre se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que continúa generando gran expectativa entre los apostadores del departamento.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo. Esta novedad ha sido bien recibida por los apostadores, quienes ahora cuentan con más posibilidades de alcanzar el premio mayor.

Contexto: Super Astro Luna: este es el número ganador del sorteo del 3 de noviembre de 2025

En la edición 6115 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este martes, la combinación ganadora fue la 1347. Además, la quinta balota que salió fue la 4.

Resultados del sorteo 6115 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 1347
  • Quinta balota: 4
La Antioqueñita 1 - 4 de noviembre 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana. Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado sorteo 6116 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 4 de noviembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este miércoles, 5 de noviembre, a las 10:00 de la mañana. Al igual que las anteriores, podrá seguirse en directo por internet, manteniendo así la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

Contexto: Sinuano Día y Noche: resultados de los números ganadores del lunes festivo 3 de noviembre

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 3 de noviembre de 2025: 3673 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 2 de noviembre de 2025: 3862 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 1 de noviembre de 2025: 1666 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 3 de noviembre de 2025: 1634 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 2 de noviembre de 2025: 3612 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 1 de noviembre de 2025: 3151 – Quinta balota: 1

