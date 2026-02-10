Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 10 de febrero de 2026

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

Redacción Loterías
10 de febrero de 2026, 11:04 p. m.
Los resultados de este 10 de febrero fueron estos.
Este martes, 10 de febrero del 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, el cual entregó el premio mayor a un apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3140 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 8580 de la serie 314
Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 3 de febrero de 2026: número 4443, con la serie 307
  • 27 de enero de 2026: número 7546, con la serie 216
  • 20 de enero de 2026: número 4967, con la serie 000

El próximo sorteo jugará el martes 17 de febrero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.

