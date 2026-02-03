Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

Redacción Loterías
4 de febrero de 2026, 3:58 a. m.
Lotería Cruz Roja
Lotería Cruz Roja Foto: Getty images/Redes sociales/Montaje: Semana

Este martes, 3 de febrero del 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, el cual entregó el premio mayor a un apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3139 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 4443 de la serie 307
Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 27 de enero de 2026: número 7546, con la serie 216
  • 20 de enero de 2026: número 4967, con la serie 000
  • 13 de enero de 2026: número 8659, con la serie 124

El próximo sorteo jugará el martes 10 de febrero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.

