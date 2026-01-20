Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de enero de 2026, 3:59 a. m.
Sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja.
Sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja. Foto: Imagen tomada del perfil de Instagram de: @loteriadelacruzroja

Este martes, 20 de enero del 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, el cual entregó el premio mayor a un apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Este es el resultado ganador de la Lotería Cruz Roja del martes, 13 de enero de 2026

Resultados del sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 4967 de la serie 000.
YouTube video G_Kfg-vyrOs thumbnail

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 13 de enero de 2026: 8659, serie 124.
  • 7 de enero de 2026: 2225, serie 314.
  • 23 de diciembre de 2025: 6008, serie 251.

El próximo sorteo jugará el martes 27 de enero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.

Más de Loterías

El sorteo emitido por la Lotería del Huila se desarrolló de forma regular, manteniendo la atención de quienes siguen este juego tradicional.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8006, de este martes, 20 de enero de 2026

Cayó MiLoto en Bogotá

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 20 de enero de 2026

Lotería Astro Sol

Ya jugó la lotería Super Astro Sol el martes 20 de enero: estos son los números con los que se pudo hacer millonario

Siinuano Día y Noche

Resultados del Sinuano Día y Noche del 20 de enero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Chontico Día y Noche

¿Es ganador? Estos son los resultados de la Lotería Chontico del martes 20 de enero de 2026

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde

¿Fue uno de los ganadores? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 20 de enero

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre.

¿Fue el afortunado? Consulte si ganó en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes, 20 de enero

Un sorteo realizado este lunes volvió a poner en juego premios millonarios y renovó la expectativa entre los apostadores.

Resultados del Baloto y Revancha: combinación ganadora del lunes 19 de enero de 2026

Noticias Destacadas