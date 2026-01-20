Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Este martes, 20 de enero del 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, el cual entregó el premio mayor a un apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Este es el resultado ganador de la Lotería Cruz Roja del martes, 13 de enero de 2026

Resultados del sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

Número ganador: 4967 de la serie 000.

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

13 de enero de 2026: 8659 , serie 124 .

, serie . 7 de enero de 2026: 2225 , serie 314 .

, serie . 23 de diciembre de 2025: 6008, serie 251.

El próximo sorteo jugará el martes 27 de enero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.