Resultado de la Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 17 de febrero de 2026

Este martes, 17 de febrero, se jugó el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, donde entregó su premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 10 de febrero de 2026

Resultados del sorteo 3141 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

Número ganador: 6420 de la serie 312

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

10 de febrero de 2026: número 8580 , con la serie 314

número , con la serie 3 de febrero de 2026: número 4443 , con la serie 307

número , con la serie 27 de enero de 2026: número 7546, con la serie 216

El próximo sorteo jugará el martes 17 de febrero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.