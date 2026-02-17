Loterías

Resultado de la Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 17 de febrero de 2026

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

Redacción Loterías
17 de febrero de 2026, 11:00 p. m.
Sorteo 3141.
Sorteo 3141. Foto: Imagen tomada del perfil de Instagram de: @loteriadelacruzroja

Este martes, 17 de febrero, se jugó el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, donde entregó su premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 10 de febrero de 2026

Resultados del sorteo 3141 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 6420 de la serie 312
YouTube video azuPCM9fp1E thumbnail

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 10 de febrero de 2026: número 8580, con la serie 314
  • 3 de febrero de 2026: número 4443, con la serie 307
  • 27 de enero de 2026: número 7546, con la serie 216

El próximo sorteo jugará el martes 17 de febrero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.

Lotería

