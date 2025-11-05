Resultados de la lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo del 5 de noviembre

La semana comenzó con gran expectativa para los amantes de los juegos de azar, pues este miércoles 5 de noviembre se llevó a cabo un nuevo sorteo millonario de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los más esperados por los apostadores que sueñan con cambiar su suerte en esta época del año.

En este inicio de mes, el resultado fue revelado durante la transmisión en vivo, generando sorpresa entre los seguidores habituales del sorteo. En el caso del concurso 13.173 de El Sinuano Día, el número ganador correspondió al 4413, cifra que rápidamente comenzó a circular en redes y plataformas oficiales.

Por su parte, la tradicional “quinta” de este sorteo, emitido por el canal Telecaribe, fue el 8, completando así la combinación que definió a los nuevos afortunados de la jornada.

Resultados del sorteo 13.173 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 4413

Número ganador de cinco cifras: 4413-8

Últimos cinco resultados de El Sinuano Día

4 de noviembre de 2025: 3845

3 de noviembre de 2025: 3421

2 de noviembre de 2025: 3508

1 de noviembre de 2025: 5222

31 de octubre de 2025: 0973

Resultados del sorteo 13.174 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche: