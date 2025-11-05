Suscribirse

Lotería

Revelan los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este 5 de noviembre

Los jugadores tienen la oportunidad de participar en dos sorteos diarios por cada lotería.

Redacción Loterías
5 de noviembre de 2025, 4:19 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 5 de noviembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 5 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Dorado es una lotería que ha ganado popularidad entre los aficionados a los juegos de azar, quienes encuentran en ella una nueva oportunidad para ganar premios millonarios gracias a su suerte. En Colombia, esta lotería es supervisada por Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia y legalidad en cada sorteo.

Dicha lotería juega de lunes a sábado en dos jornadas: una en la mañana y otra en la tarde. Sin embargo, los domingos y días festivos el horario cambia y el sorteo se realiza únicamente en la noche.

Para este miércoles, 5 de noviembre, el sorteo de la mañana se llevó a cabo a las 11:00 a. m., y en la tarde se realizó una nueva ronda a las 3:30 p. m.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5605
  • La Quinta: 0
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MIÉRCOLES 05 de Noviembre de 2025.

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente
DORADO TARDE: Resultado DORADO TARDE del MIÉRCOLES 05 de Noviembre de 2025.

Por su parte, también está El Paisita, una lotería muy popular en Antioquia. Su primer sorteo del día se realiza a la 1:00 p. m., mientras que la segunda ronda se lleva a cabo a las 6:30 p. m. Los jugadores suelen participar en ambas versiones.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Como última ronda se encuentra La Caribeña, en la cual los participantes pueden seleccionar números del 0 al 9 de manera aleatoria o elegir cifras basadas en fechas u otros números que consideren especiales.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

Es importante mencionar que estas loterías ahora cuentan con la modalidad de juego La Quinta, un número adicional que aumenta las probabilidades de ganar y puede incrementar el valor del premio. Se recomienda verificar los números con atención y presentarse con la cédula para reclamar el premio de manera segura.

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyDorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLotería Paisita

