Revelan los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este 5 de noviembre

El Dorado es una lotería que ha ganado popularidad entre los aficionados a los juegos de azar, quienes encuentran en ella una nueva oportunidad para ganar premios millonarios gracias a su suerte. En Colombia, esta lotería es supervisada por Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia y legalidad en cada sorteo.

Dicha lotería juega de lunes a sábado en dos jornadas: una en la mañana y otra en la tarde. Sin embargo, los domingos y días festivos el horario cambia y el sorteo se realiza únicamente en la noche.

Para este miércoles, 5 de noviembre, el sorteo de la mañana se llevó a cabo a las 11:00 a. m., y en la tarde se realizó una nueva ronda a las 3:30 p. m.

Dorado Mañana

Premio mayor: 5605

La Quinta: 0

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Por su parte, también está El Paisita, una lotería muy popular en Antioquia. Su primer sorteo del día se realiza a la 1:00 p. m., mientras que la segunda ronda se lleva a cabo a las 6:30 p. m. Los jugadores suelen participar en ambas versiones.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Como última ronda se encuentra La Caribeña, en la cual los participantes pueden seleccionar números del 0 al 9 de manera aleatoria o elegir cifras basadas en fechas u otros números que consideren especiales.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente.