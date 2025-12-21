Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

El día sábado 20 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2594 del Baloto con un acumulado de $ 11.200 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 10.700 millones.

Resultados del sorteo 2594 del Baloto

Premio acumulado de $ 11.200 millones

Número ganador: 05 - 10 - 17 - 04 - 40

Súper balota: 10

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 10.700 millones

Número ganador: 29 - 22- 01 - 19 - 12

Súper balota: 07

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 22 de noviembre de 2025 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830) se debe presentar:

Tiquete original: si la apuesta fue digital, se puede imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.

si la apuesta fue digital, se puede imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador. Documento de identidad: puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.