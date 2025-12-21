LOTERÍA

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

Descubra si ganó el premio mayor del Baloto, que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de diciembre de 2025, 11:48 a. m.
La expectativa terminó con la revelación de los resultados del Baloto y la Revancha este 3 de septiembre.
La expectativa terminó con la revelación de los resultados del Baloto y la Revancha este 3 de septiembre. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

El día sábado 20 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2594 del Baloto con un acumulado de $ 11.200 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 10.700 millones.

Resultados del sorteo 2594 del Baloto

Premio acumulado de $ 11.200 millones

  • Número ganador: 05 - 10 - 17 - 04 - 40
  • Súper balota: 10

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 10.700 millones

  • Número ganador: 29 - 22- 01 - 19 - 12
  • Súper balota: 07

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 22 de noviembre de 2025 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830) se debe presentar:

  • Tiquete original: si la apuesta fue digital, se puede imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
  • Documento de identidad: puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Mas de Loterías

El juego de azar más popular del país presentó en la noche del miércoles sus resultados principales y adicionales.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 20 de diciembre de 2025

La lotería jugó este sábado, 11 de octubre

Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4603, sábado 20 de diciembre

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Ganó con Super Astro Sol? Estos son los números y signo afortunados de este sábado, 20 de diciembre

Números ganadores de Miloto.

Cayó Miloto en Bogotá: un afortunado ganador obtuvo 300 millones de pesos

Sinuano Día y Noche

¿La suerte estuvo de su lado? Conozca los resultados del Sinuano Día y Noche de este sábado, 20 de diciembre

El Chontico informó la combinación que quedó registrada como la de mayor valor este 19 de octubre.

Resultados Chontico Día y Noche: vea los números ganadores de este sábado, 20 de diciembre de 2025

La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.

La Antioqueñita Día y Tarde: revise si su número salió ganador en los sorteos de este sábado, 20 de diciembre

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los ganadores de las loterías del sábado 20 de diciembre

En una noche marcada por la expectativa, la Lotería de Medellín celebró su sorteo 4804 con millonarios premios.

Lotería de Medellín el viernes 19 de diciembre: verifique si ganó millones de pesos

Noticias Destacadas