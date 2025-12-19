Baloto enseñó los números qué más cayeron en sus sorteos este 2025: uno se repitió más de 50 veces

A mitad de diciembre, la expectativa por el Baloto continua creciendo, pues muchos jugadores esperan cerrar el año convirtiéndose en un nuevo millonario.

En medio de ese ambiente, Baloto dio a conocer un balance que no pasó desapercibido, al revelar cuáles fueron las cifras que aparecieron con mayor frecuencia a lo largo de 2025.

El recuento corresponde a los sorteos realizados entre el 1 de enero y el 3 de diciembre, y deja un dato llamativo, hubo números que se repitieron una y otra vez, al punto de superar la barrera de las 50 apariciones en el año.

Los números que más se repitieron en el Baloto durante 2025

Estas fueron las cifras que tuvieron mayor presencia en los sorteos principales a lo largo del año.

Los resultados acumulados del año revelaron cuáles cifras dominaron los sorteos. Foto: Getty Images / Baloto

Una de ellas lideró el listado al aparecer en 58 oportunidades, mientras que varias más superaron las 50 salidas:

25: apareció en 58 sorteos.

2: se repitió 57 veces.

43: también salió en 57 ocasiones.

21: registró 56 apariciones.

32: estuvo presente 56 veces.

14: salió en 54 sorteos.

41: sumó 54 apariciones.

5: se repitió en 52 oportunidades.

9: apareció 52 veces.

12: cerró el listado con 51 salidas.

En el caso de la Superbalota del Baloto, estas fueron las opciones más frecuentes del año:

12: apareció 29 veces.

4: salió en 26 ocasiones.

10: también se repitió 26 veces.

14: registró 25 apariciones.

9: estuvo presente en 24 sorteos.

3: sumó 24 salidas.

16: apareció 23 veces.

11: se repitió en 21 ocasiones.

5: cerró el listado con 21 apariciones.

IA predice la combinación de números que serían ideales para ganarse el acumulado millonario del Baloto en diciembre

Revancha: las cifras que más insistieron en los sorteos

La modalidad Revancha tuvo su propio ranking, liderado por un número que alcanzó las 60 apariciones, el registro más alto de todo el balance anual:

El listado oficial mostró qué cifras fueron las más insistentes en los sorteos. Foto: Getty Images / Baloto

37: apareció en 60 sorteos.

33: se repitió 57 veces.

5: registró 56 apariciones.

36: salió en 55 ocasiones.

4: estuvo presente 54 veces.

40: apareció 53 veces.

28: sumó 52 salidas.

32: también se repitió 52 veces.

12: registró 52 apariciones.

16: cerró con 51 salidas.

Estas fueron las Superbalotas más frecuentes en Revancha durante 2025:

6: apareció 28 veces.

9: se repitió 26 ocasiones.

11: también salió 26 veces.

7: registró 24 apariciones.

16: estuvo presente en 24 sorteos.

1: sumó 23 salidas.

12: apareció 23 veces.

13: también se repitió 23 veces

15: registró 21 apariciones

3: cerró el listado con 20.

Con este panorama, la atención ahora está puesta en el próximo sorteo. El Baloto volverá a jugarse este sábado 20 de diciembre con un acumulado de 11.200 millones de pesos, mientras que Revancha ofrecerá un premio cercano a los 10.700 millones. Un escenario que, para muchos, renueva la ilusión de cerrar el año con un golpe de suerte.