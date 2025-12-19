Loterías

Baloto enseñó los números qué más cayeron en sus sorteos este 2025: uno se repitió más de 50 veces

El balance anual del Baloto dejó cifras que se repitieron con una frecuencia poco común.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
19 de diciembre de 2025, 8:38 p. m.
El cierre del año del Baloto llegó con un ranking que dejó varias sorpresas.
El cierre del año del Baloto llegó con un ranking que dejó varias sorpresas. Foto: Getty Images / Baloto / Canva

A mitad de diciembre, la expectativa por el Baloto continua creciendo, pues muchos jugadores esperan cerrar el año convirtiéndose en un nuevo millonario.

En medio de ese ambiente, Baloto dio a conocer un balance que no pasó desapercibido, al revelar cuáles fueron las cifras que aparecieron con mayor frecuencia a lo largo de 2025.

El recuento corresponde a los sorteos realizados entre el 1 de enero y el 3 de diciembre, y deja un dato llamativo, hubo números que se repitieron una y otra vez, al punto de superar la barrera de las 50 apariciones en el año.

Los números que más se repitieron en el Baloto durante 2025

Estas fueron las cifras que tuvieron mayor presencia en los sorteos principales a lo largo del año.

Loterías

Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores de hoy viernes, 19 de diciembre

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del viernes 19 de diciembre de 2025

Loterías

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este viernes, 19 de diciembre de 2025

Loterías

¿Ganó este viernes? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de diciembre

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Loterías

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 18 de diciembre

Loterías

Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del premio mayor para Navidad, sorteo 2825

Loterías

Colombia amaneció con un nuevo millonario que se quedó con el premio mayor de MiLoto: esta fue la jugosa cifra y números ganadores

Loterías

Conozca si fue el ganador del Baloto este sábado 13 de diciembre: acumulados de más de 9.000 millones de pesos

Loterías

Ganador de los 8.400 millones del Baloto: acumulado millonario del sorteo del miércoles 3 de diciembre

Este lunes, el Baloto Revancha también ofreció un acumulado millonario.
Los resultados acumulados del año revelaron cuáles cifras dominaron los sorteos. Foto: Getty Images / Baloto

Una de ellas lideró el listado al aparecer en 58 oportunidades, mientras que varias más superaron las 50 salidas:

  • 25: apareció en 58 sorteos.
  • 2: se repitió 57 veces.
  • 43: también salió en 57 ocasiones.
  • 21: registró 56 apariciones.
  • 32: estuvo presente 56 veces.
  • 14: salió en 54 sorteos.
  • 41: sumó 54 apariciones.
  • 5: se repitió en 52 oportunidades.
  • 9: apareció 52 veces.
  • 12: cerró el listado con 51 salidas.

En el caso de la Superbalota del Baloto, estas fueron las opciones más frecuentes del año:

  • 12: apareció 29 veces.
  • 4: salió en 26 ocasiones.
  • 10: también se repitió 26 veces.
  • 14: registró 25 apariciones.
  • 9: estuvo presente en 24 sorteos.
  • 3: sumó 24 salidas.
  • 16: apareció 23 veces.
  • 11: se repitió en 21 ocasiones.
  • 5: cerró el listado con 21 apariciones.
IA predice la combinación de números que serían ideales para ganarse el acumulado millonario del Baloto en diciembre

Revancha: las cifras que más insistieron en los sorteos

La modalidad Revancha tuvo su propio ranking, liderado por un número que alcanzó las 60 apariciones, el registro más alto de todo el balance anual:

Los jugadores conocieron la combinación más reciente, divulgada tras la verificación del sorteo.
El listado oficial mostró qué cifras fueron las más insistentes en los sorteos. Foto: Getty Images / Baloto
  • 37: apareció en 60 sorteos.
  • 33: se repitió 57 veces.
  • 5: registró 56 apariciones.
  • 36: salió en 55 ocasiones.
  • 4: estuvo presente 54 veces.
  • 40: apareció 53 veces.
  • 28: sumó 52 salidas.
  • 32: también se repitió 52 veces.
  • 12: registró 52 apariciones.
  • 16: cerró con 51 salidas.

Estas fueron las Superbalotas más frecuentes en Revancha durante 2025:

  • 6: apareció 28 veces.
  • 9: se repitió 26 ocasiones.
  • 11: también salió 26 veces.
  • 7: registró 24 apariciones.
  • 16: estuvo presente en 24 sorteos.
  • 1: sumó 23 salidas.
  • 12: apareció 23 veces.
  • 13: también se repitió 23 veces
  • 15: registró 21 apariciones
  • 3: cerró el listado con 20.

Con este panorama, la atención ahora está puesta en el próximo sorteo. El Baloto volverá a jugarse este sábado 20 de diciembre con un acumulado de 11.200 millones de pesos, mientras que Revancha ofrecerá un premio cercano a los 10.700 millones. Un escenario que, para muchos, renueva la ilusión de cerrar el año con un golpe de suerte.

Mas de Loterías

Los datos del Baloto reflejaron repeticiones muy por encima del promedio.

Baloto enseñó los números qué más cayeron en sus sorteos este 2025: uno se repitió más de 50 veces

Resultados Sinuano Día y Noche

Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores de hoy viernes, 19 de diciembre

Resultado de la lotería Chontico del miércoles 10 de septiembre de 2025.

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del viernes 19 de diciembre de 2025

La Antioqueñita Día y Tarde

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este viernes, 19 de diciembre de 2025

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre.

¿Ganó este viernes? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de diciembre

Super Astro Luna: así quedaron los resultados del domingo 31 de agosto de 2025.

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

La Lotería del Quindío juega cada jueves.

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 18 de diciembre

La tradición de jugar los jueves se mantuvo en el sorteo de diciembre.

Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del premio mayor para Navidad, sorteo 2825

Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Super Astro Sol el jueves 18 de diciembre: estos son los números ganadores del último sorteo

Noticias Destacadas