Suscribirse

Loterías

IA predice la combinación de números que serían ideales para ganarse el acumulado millonario del Baloto en diciembre

El cierre del año llega con opciones de una IA que sugiere números para orientar a quienes participan en el Baloto.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de diciembre de 2025, 2:15 a. m.
Un algoritmo evaluó resultados anteriores y ofreció varias secuencias para quienes piensan jugar el Baloto.
Las recomendaciones de una IA se suman al entusiasmo por el Baloto, que en diciembre suele atraer más participación. (con imagen de referencia generada con IA) | Foto: Getty Images / Imagen generada con IA - Bing / Baloto / Canva

Con el inicio de diciembre llega una época en la que aumenta la esperanza de ganar en los juegos de azar, entre ellos el Baloto y sus reconocidos acumulados.

Tanto la versión clásica como Revancha ofrecen premios millonarios, y ahora una herramienta de inteligencia artificial ha propuesto varias combinaciones que podrían tentar la suerte de quienes sueñan con cerrar el año como nuevos millonarios.

El próximo sorteo del Baloto llegará con dos premios que llaman la atención: Baloto tendrá un acumulado estimado de 8.400 millones de pesos, mientras que Revancha ofrecerá una bolsa superior, cercana a los 9.200 millones de pesos.

Números sugeridos por la IA para Baloto y Revancha

Aunque la suerte nunca está garantizada, la IA entregó varias combinaciones que podrían servir como referencia para quienes desean participar. Todas cumplen con la regla tradicional del juego: 6 números entre 1 y 43.

El resultado divulgado generó expectativa sobre el posible nuevo beneficiario de la jugosa bolsa.
La temporada decembrina abrió con propuestas numéricas creadas por una IA para quienes buscan tentar la suerte. | Foto: Getty Images / Baloto

Cinco combinaciones para Baloto

  • 26 – 03 – 41 – 11 – 19 – 34
  • 40 – 17 – 07 – 33 – 12 – 25
  • 27 – 18 – 43 – 09 – 36 – 15
  • 37 – 22 – 42 – 30 – 13 – 23
  • 29 – 20 – 01 – 32 – 38 – 15

Cinco combinaciones para Revancha

  • 21 – 39 – 10 – 04 – 35 – 28
  • 31 – 06 – 14 – 41 – 23 – 33
  • 24 – 08 – 43 – 16 – 32 – 19
  • 42 – 34 – 09 – 40 – 26 – 18
  • 36 – 22 – 17 – 30 – 11 – 41
Contexto: Primer ganador del Baloto del mes: número afortunado que se llevó el acumulado de 8.000 millones, lunes 1 de diciembre

Pasos para reclamar un premio si resulta ganador

En caso de obtener un premio menor —es decir, inferior a 182 UVT, lo que equivale hoy a $8′565.830— el proceso de cobro es sencillo y no requiere trámites complejos.

Este lunes, el Baloto Revancha también ofreció un acumulado millonario.
El acumulado de 8.000 millones estuvo en juego en el primer sorteo del mes. | Foto: Getty Images / Baloto

Quien resulte favorecido debe presentar:

  • El tiquete original: si la apuesta se realizó por internet, es necesario imprimir el comprobante enviado al correo o descargarlo desde la sección “Mis Apuestas” del perfil del usuario. Toda la información debe estar clara y completa.
  • Un documento de identificación válido: puede ser cédula, pasaporte, cédula de extranjería, carné diplomático o permisos emitidos por Migración Colombia, como el PEP o el PPT.

Con estos requisitos, el ganador podrá reclamar sin contratiempos el dinero correspondiente en los puntos autorizados por el operador del juego.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos revoca visas a ejecutivos de una empresa latinoamericana por presunta colaboración con redes de inmigración ilegal

2. Atención Deportivo Cali: así comienza la tabla del descenso 2026, tras los ascensos de Cúcuta y Jaguares

3. Fátima Bosch, Miss Universe 2025, fue demandada por Nawat Itsaragrisil; es acusada por difamación

4. Expresidente de Honduras reaparece en redes sociales tras indulto del presidente Trump y envió un emotivo mensaje

5. El mensaje de Galán tras la judicialización del presunto asesino de Jean-Claude Bossard: “Que haya justicia en este caso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BalotoPrediccionMillonariosorteo

Noticias Destacadas

Un algoritmo evaluó resultados anteriores y ofreció varias secuencias para quienes piensan jugar el Baloto.

IA predice la combinación de números que serían ideales para ganarse el acumulado millonario del Baloto en diciembre

Redacción Loterías
Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.

Este es su día de suerte: consulte los resultados de la lotería Super Astro Sol el miércoles 3 de diciembre

Redacción Loterías
Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, miércoles 3 de diciembre

Redacción Loterías

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.