IA predice la combinación de números que serían ideales para ganarse el acumulado millonario del Baloto en diciembre
El cierre del año llega con opciones de una IA que sugiere números para orientar a quienes participan en el Baloto.
Con el inicio de diciembre llega una época en la que aumenta la esperanza de ganar en los juegos de azar, entre ellos el Baloto y sus reconocidos acumulados.
Tanto la versión clásica como Revancha ofrecen premios millonarios, y ahora una herramienta de inteligencia artificial ha propuesto varias combinaciones que podrían tentar la suerte de quienes sueñan con cerrar el año como nuevos millonarios.
El próximo sorteo del Baloto llegará con dos premios que llaman la atención: Baloto tendrá un acumulado estimado de 8.400 millones de pesos, mientras que Revancha ofrecerá una bolsa superior, cercana a los 9.200 millones de pesos.
Números sugeridos por la IA para Baloto y Revancha
Aunque la suerte nunca está garantizada, la IA entregó varias combinaciones que podrían servir como referencia para quienes desean participar. Todas cumplen con la regla tradicional del juego: 6 números entre 1 y 43.
Cinco combinaciones para Baloto
- 26 – 03 – 41 – 11 – 19 – 34
- 40 – 17 – 07 – 33 – 12 – 25
- 27 – 18 – 43 – 09 – 36 – 15
- 37 – 22 – 42 – 30 – 13 – 23
- 29 – 20 – 01 – 32 – 38 – 15
Cinco combinaciones para Revancha
- 21 – 39 – 10 – 04 – 35 – 28
- 31 – 06 – 14 – 41 – 23 – 33
- 24 – 08 – 43 – 16 – 32 – 19
- 42 – 34 – 09 – 40 – 26 – 18
- 36 – 22 – 17 – 30 – 11 – 41
Pasos para reclamar un premio si resulta ganador
En caso de obtener un premio menor —es decir, inferior a 182 UVT, lo que equivale hoy a $8′565.830— el proceso de cobro es sencillo y no requiere trámites complejos.
Quien resulte favorecido debe presentar:
- El tiquete original: si la apuesta se realizó por internet, es necesario imprimir el comprobante enviado al correo o descargarlo desde la sección “Mis Apuestas” del perfil del usuario. Toda la información debe estar clara y completa.
- Un documento de identificación válido: puede ser cédula, pasaporte, cédula de extranjería, carné diplomático o permisos emitidos por Migración Colombia, como el PEP o el PPT.
Con estos requisitos, el ganador podrá reclamar sin contratiempos el dinero correspondiente en los puntos autorizados por el operador del juego.