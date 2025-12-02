Suscribirse

Primer ganador del Baloto del mes: número afortunado que se llevó el acumulado de 8.000 millones, lunes 1 de diciembre

Diciembre arrancó con un premio mayor de 8.000 millones en el Baloto.

Redacción Loterías
2 de diciembre de 2025, 12:40 p. m.
Este lunes, el Baloto Revancha también ofreció un acumulado millonario.
El acumulado de 8.000 millones estuvo en juego en el primer sorteo del mes. | Foto: Getty Images / Baloto

Este lunes 1 de diciembre de 2025 dejó la primera combinación de números del mes, luego de que el sorteo 2586 del Baloto jugara un acumulado de 8.000 millones de pesos. El juego, que solo se realiza los lunes, miércoles y sábados, abrió diciembre con un acumulado que siempre genera interés.

A la par, la modalidad Baloto Revancha también sorteó su propio acumulado, que alcanzó 9.000 millones de pesos.

El número ganador del sorteo 2586

El Baloto confirmó que el premio mayor de 8.000 millones de pesos correspondió al número:

  • Número ganador: 11 24 25 26 43
  • Súper balota: 7

Ganador del acumulado de la Revancha

Mientras tanto, el resultado completo del sorteo del Baloto Revancha del lunes 1 de diciembre de 2025 fue:

  • Número ganador: 26 - 37 - 07 - 30 - 39
  • Súper balota: 3

Así han sido los resultados más recientes del Baloto

Antes del sorteo de este lunes, el Baloto venía acumulando premios durante varias jornadas. Estos fueron los últimos resultados registrados:

El resultado divulgado generó expectativa sobre el posible nuevo beneficiario de la jugosa bolsa.
El Baloto abrió diciembre con un acumulado histórico de 8.000 millones. | Foto: Getty Images / Baloto

Últimos tres sorteos del Baloto (con súper balota)

Últimos tres sorteos del Baloto Revancha (con súper balota)

  • 29 de noviembre de 2025: 04 – 17 – 28 – 33 – 43 – 03
  • 26 de noviembre de 2025: 08 – 13 – 33 – 35 – 40 – 08
  • 24 de noviembre de 2025: 03 – 09 – 23 – 28 – 37 – 14

Estas combinaciones muestran la variabilidad típica del juego, en el que los acumulados pueden crecer durante semanas antes de caer en manos de un ganador.

