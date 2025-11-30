Loterías
Baloto y Revancha: conozca los resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
Este último sábado de noviembre se llevó a cabo el sorteo número 2585 de estos populares juegos de azar.
En la noche del sábado, 29 de noviembre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Baloto y Baloto Revancha, dos de los juegos de suerte y azar más populares en Colombia
Para este nueva jornada, los jugadores siguieron con gran expectativa cada número, con la esperanza de llevarse el gran premio y darle un giro a su vida con la noticia.
El sorteo que se jugó puntualmente esta fecha fue el número 2585, dejando como ganadora la cifra 17 - 43 - 32 - 28 - 04, junto a la Superbalota: 06 en el Baloto.
Por su parte, en Revancha la combinación ganadora fue 17 - 04 - 28 - 33 - 43, acompañado por la Superbalota: 03.
Los resultados de Baloto y Revancha se divulgan en vivo por Canal 1 y por las plataformas digitales oficiales de la lotería, como Facebook Live y YouTube.
Estas transmisiones aseguran la transparencia de cada sorteo y permiten a los jugadores verificar los números en tiempo real.
Resultados del más reciente sorteo de Baloto y Revancha del sábado 29 de noviembre de 2025
- Baloto:
Números ganadores: 17 - 43 - 32 - 28 - 04
Superbalota: 06
- Revancha:
Números ganadores: 17 - 04 - 28 - 33 - 43
Superbalota: 03
¿Cómo jugar Baloto y Revancha?
La dinámica de juego de este sorteo es muy sencilla. Para participar en Baloto, los apostadores deben elegir cinco números del 1 al 43, sin repetir, más un número adicional llamado Superbalota, que va del 1 al 16.
En caso de acertar con la combinación completa, el jugador tiene derecho de acceder al premio mayor. Sin embargo, también existen varias categorías de premios menores que permiten recibir ganancias aún cuando no se logra el acumulado principal.
Para conocer los resultados en tiempo real, el sorteo se lleva a cabo a las 11:00 p. m., aumentando la emoción y manteniendo la atención de los participantes que ven este juego de azar una oportunidad para cambiar su vida o alcanzar nuevos proyectos que requieren una importante inversión económica.