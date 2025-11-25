Este lunes, 24 de noviembre de 2025, el número ganador del Baloto, con un acumulado de $ 6.700 millones, y la modalidad Revancha, con $ 8.400 millones, han sido revelados.

Resultados del Baloto

Acumulado de $6.700 millones

Números: 08 - 09 - 10 - 30 - 37

Superbalota: 02

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $8.400 millones

Números: 03 - 09 - 23 - 28 - 37

Superbalota: 14

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

Tiquete original : si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.

: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario. Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.