Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de noviembre, cifras para los 12 signos

Salieron a la luz la cifras y combinaciones que resultarían triunfadoras en los juegos de azar.

25 de noviembre de 2025, 1:51 a. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad por los amantes de los horóscopos, pues durante sus décadas de trayectoria logró acertar en muchas de sus predicciones y manifestaciones.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, sigue compartiendo su legado y para el martes, 25 de noviembre publicó los consejos, recomendaciones y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un día para bajar la ansiedad y ordenar prioridades. El equilibrio mental será clave para retomar el control.

Números de la suerte: 8, 10, 26.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Buscará estabilidad afectiva y un entorno familiar seguro. Cambios a nivel espiritual permitirán comprender mejor las relaciones personales.

Números de la suerte: 12, 10, 6.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La energía positiva de los planetas impulsa nuevos comienzos y logros profesionales. Buenas noticias podrían llegar desde el extranjero.

Números de la suerte: 25, 16, 42.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se verá impulsado a expandir sus horizontes mediante viajes, estudio o nuevos círculos sociales. Puede iniciar pasatiempos o actividades que rompan la rutina.

Números de la suerte: 15, 25, 38.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Un capítulo difícil llega a su fin. Leo deberá fortalecer su autoestima para abrir paso a nuevas decisiones y reconstrucciones importantes.

Números de la suerte: 23, 7, 19.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Estará rodeado de un ambiente alegre y con nuevos planes. Es importante que se concentre en sus prioridades y no le dé importancia a críticas de terceros.

Números de la suerte: 7, 20, 18.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El signo busca afecto, apoyo y cercanía emocional. La autorreflexión será determinante para fortalecer las relaciones.

Números de la suerte: 11, 2, 8.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es el momento de actuar y concretar aquellos planes pospuestos. La determinación será esencial para enfrentar el miedo al fracaso.

Números de la suerte: 5, 42, 8.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La seguridad emocional permitirá tomar decisiones firmes. El signo tendrá claridad sobre sus objetivos y mostrará independencia en cada paso.

Números de la suerte: 3, 5, 29.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El día favorece el crecimiento personal e intelectual. Se recomienda romper la rutina y apostar por nuevas experiencias que aporten vitalidad.

Números de la suerte: 29, 6, 41.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Buscar ayuda profesional podría ser la mejor estrategia para superar tensiones. La colaboración será más efectiva que el esfuerzo individual.

Números de la suerte: 31, 14, 12.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El enfoque estará puesto en los bienes materiales y las inversiones. Piscis actuará como un negociador y tendrá buenas oportunidades de crecimiento económico.

Números de la suerte: 4, 15, 30.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

