Loterías

Resultados del chance el Dorado Mañana: números premiados de hoy, lunes 15 de septiembre

La lotería realiza su primer sorteo de lunes a sábado a las 11:00 a.m.

Redacción Loterías
15 de septiembre de 2025, 4:29 p. m.
Resultados del Dorado Mañana de este 15 de septiembre.
Resultados del Dorado Mañana de este 15 de septiembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Un nuevo sorteo de la lotería Dorado Mañana se llevó a cabo este lunes 15 de septiembre, dejando como resultado un número ganador de cuatro cifras. La jornada también incluyó la modalidad denominada ‘La Quinta’, un sistema de juego que no solo aplica a esta lotería, sino también a otras de gran popularidad en el país.

  • Premio mayor: 2306.
  • La Quinta: 8.
DORADO MAÑANA de HOY Resultado lunes 15 de Septiembre de 2025 💫✅💰

Este juego de azar se transmite todas las mañanas a las 11:00 a.m. a través de los canales oficiales y de plataformas digitales como YouTube, donde los apostadores pueden verificar de primera mano las cifras ganadoras. Es fundamental revisar con cuidado estos resultados para confirmar si se obtuvo o no un premio.

De igual manera, consultar los sorteos anteriores permite comprobar si los números elegidos han salido recientemente. Además, muchos jugadores consideran que ciertos números tienden a repetirse o a mostrar determinadas tendencias con el paso del tiempo.

Resultados recientes del Dorado

  • 11 de septiembre de 2025: 4477 – 2
  • 12 de septiembre de 2025: 9659 – 8
  • 13 de septiembre de 2025: 3316 – 0
Contexto: Estos son los números que cayeron en La Antioqueñita Día y Tarde este lunes 15 de septiembre

