Estos son los números que cayeron en La Antioqueñita Día y Tarde este lunes 15 de septiembre

Conozca cuáles fueron las cifras ganadoras del último sorteo de esta importante lotería.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 3:42 p. m.
Resultado lotería Antioqueñita del sábado 30 de agosto de 2025.
Lotería La Antioqueñita | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

Este lunes, 15 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería La Antioqueñita, que se juega en las versiones de día y de noche, por lo que son varias las oportunidades que hay para ganar.

Este juego, que se realiza todos los días, se puede seguir en directo a través del canal La Red Gana, en la plataforma de YouTube.

Allí se puede enterar de todos los resultados de los sorteos que se hacen a las 10:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde.

En su más reciente edición, que es la 6015 y que corresponde a La Antioqueñita Día, el número ganador fue 2375. En cuanto a la quinta balota, la que cayó fue el 2.

Resultados del sorteo 6015 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2375
  • Quinta balota: 2
La Antioqueñita 1 - 15 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

El sorteo de la Lotería La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo lunes hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultados del sorteo 6016 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 15 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

De acuerdo con los organizadores oficiales de esta lotería, los más recientes números ganadores fueron:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 9193
  • Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 1711
  • Sorteo del 12 de septiembre de 2025: 8578

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 0489
  • Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 8332
  • Sorteo del 12 de septiembre de 2025: 1150

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 16 de septiembre, hacia las 10:00 de la mañana. La transmisión en vivo se podrá seguir por La Red Gana.

Es importante recordar que esta lotería se juega con cuatro números del 0 al 9. Además, recientemente se incorporó una quinta balota, por lo que son más las oportunidades de ganar.

