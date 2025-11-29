Loterías
Resultados del Chontico Día y Noche del 29 de noviembre
El valor del premio varía según la cantidad de números coincidentes y el monto invertido en la apuesta.
Redacción Loterías Revista Semana
Este sábado, 29 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.
Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.
Lotería Chontico Día
Premio mayor: 8230
- Tres últimas cifras: 230
- Dos últimas cifras: 30
- Número completo: 8230
- Última cifra: 3
Lotería Chontico Noche
- Premio mayor: Pendiente
- Tres últimas cifras: Pendiente
- Dos últimas cifras: Pendiente
- Número completo: Pendiente
- Última cifra: Pendiente
El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el domingo 30 de noviembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 28 de noviembre de 2025: 5298 - 0
- 27 de noviembre de 2025: 8059 - 6
- 26 de noviembre de 2025: 6309 - 8
Chontico Noche
- 28 de noviembre de 2025: 9428 - 2
- 27 de noviembre de 2025: 4016 - 9
- 26 de noviembre de 2025: 2241 - 1