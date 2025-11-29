Resultados del Chontico Día y Noche del 29 de noviembre

Este sábado, 29 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.

Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.

Lotería Chontico Día

Premio mayor: 8230

Tres últimas cifras: 230

230 Dos últimas cifras : 30

: 30 Número completo: 8230

8230 Última cifra: 3

Lotería Chontico Noche

Premio mayor: Pendiente

Tres últimas cifras: Pendiente

Dos últimas cifras: Pendiente

Número completo: Pendiente

Última cifra: Pendiente

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el domingo 30 de noviembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

28 de noviembre de 2025: 5298 - 0

27 de noviembre de 2025: 8059 - 6

26 de noviembre de 2025: 6309 - 8

Chontico Noche