Cayó Miloto en Cúcuta: un afortunado ganador obtuvo 800 millones de pesos

Colombia tiene un nuevo millonario gracias a los juegos de azar. Este viernes, 28 de noviembre, cayó MiLoto en Cúcuta, completando el ganador número 27 de la lotería a lo largo del 2025.

Por medio de un comunicado de prensa, MiLoto informó que la persona que resultó ganadora adquirió el tiquete en la modalidad automática en un punto de la red aliada SuperGIROS Norte de Santander, con los números 06, 07, 08, 12 y 28.

“Por primera vez, MiLoto cayó en la ‘Perla del Norte’ y llegó con toda. Cúcuta ya sabía de suerte grande: en abril, Baloto también dejó huella allí entregando el premio de $14.000 millones a un afortunado cucuteño”, señala MiLoto.

En la noche del viernes, la organización a cargo del sorteo anunció, sobre las 10 de la noche, los números ganadores y las normas que rigen el sorteo. Hay que destacar que hace algunos días el premio mayor de la lotería había caído en Putumayo, entregando más de $1.000 millones al ganador.

“El sorteo No. 0441, realizado el 28 de noviembre, dejó 17.758 ganadores y entregó más de $917 millones en premios. Con cada sorteo, MiLoto sigue consolidándose como el juego que más cae en Colombia y el que más millonarios deja en el país. Desde su lanzamiento, MiLoto ha entregado más de $16.192 millones en aportes a la salud del país”, destacó MiLoto.

El sorteo 441 de Miloto entregó un nuevo ganador. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en la página oficial. MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial —www.baloto.com—, y también en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

¿Cómo es el sistema de juego de MiLoto?

El billete de MiLoto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362. El próximo sorteo, que se desarrollará el lunes 1 de diciembre, volverá a su premio inicial de 120 millones de pesos.

El plan de premios es el siguiente: