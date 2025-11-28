Suscribirse

¿Jugó Miloto? Estos son los números ganadores del viernes 28 de noviembre

El premio es de $800 millones.

Redacción Loterías
29 de noviembre de 2025, 3:34 a. m.
Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.
El sorteo del 28 de noviembre de 2025. | Foto: Montaje Semana

Se jugó el Sorteo 441 de la lotería Miloto del viernes 28 de noviembre de 2025, fecha en la que se dio a conocer el número ganador del premio mayor.

Con $800 millones de MiLoto, un recorrido en tren de lujo hacia Machu Picchu deja de ser una foto guardada y se vuelve tu próxima parada. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 28 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 441 fueron:

12-08-06-07-28

El próximo sorteo de Miloto se realizará el lunes 1 de diciembre a las 10:00 de la noche. La transmisión será en vivo y los resultados podrán consultarse posteriormente en la página web oficial del juego.

El billete de Miloto tiene un costo de $4.000 en todo el país, excepto en San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

