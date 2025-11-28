Loterías
¿Jugó Miloto? Estos son los números ganadores del viernes 28 de noviembre
El premio es de $800 millones.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Se jugó el Sorteo 441 de la lotería Miloto del viernes 28 de noviembre de 2025, fecha en la que se dio a conocer el número ganador del premio mayor.
“Con $800 millones de MiLoto, un recorrido en tren de lujo hacia Machu Picchu deja de ser una foto guardada y se vuelve tu próxima parada. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.
Resultados de Miloto del 28 de noviembre de 2025
Los números ganadores del sorteo 441 fueron:
12-08-06-07-28
El próximo sorteo de Miloto se realizará el lunes 1 de diciembre a las 10:00 de la noche. La transmisión será en vivo y los resultados podrán consultarse posteriormente en la página web oficial del juego.
El billete de Miloto tiene un costo de $4.000 en todo el país, excepto en San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.