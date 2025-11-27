Suscribirse

Loterías

Números ganadores de Miloto para el jueves 27 de noviembre

Esta lotería juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

28 de noviembre de 2025, 3:04 a. m.
Sorteo 4 de septiembre
Sorteo 27 de noviembre de 2025. | Foto: Montaje Semana

Este jueves, 27 de noviembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 440.

Por medio de un sorteo simple, los apostadores buscaron obtener el acumulado de 700 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 27 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 440 fueron:

  • 28-13-19-11-02
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 440 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 28 de noviembre las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan el país donde Maduro podría exiliarse tras la presión de EE. UU.: “Es el lugar perfecto para él”

2. Valentina Taguado confesó si le gusta Claudia Bahamón y reveló la verdad de su vínculo: “La amo”

3. Se revelan nuevos detalles de la muerte de oficiales en el Cantón Norte de Bogotá; había una tercera persona dentro del carro

4. Descubren apartamento subterráneo secreto en Bogotá: viven habitantes de calle y hay cuchillos y objetos ocultos

5. Violeta Bergonzi respondió a las críticas tras ganar MasterChef Celebrity y dio contundentes palabras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoLoteríaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.