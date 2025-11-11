Suscribirse

Cayó Miloto en Putumayo: Se trata del premio más grande en la historia de ese juego de azar

El afortunado ganador se lleva $1.000 millones.

Redacción Loterías
11 de noviembre de 2025, 1:57 p. m.
Cayó MiLoto en Bogotá
El sorteo de este lunes fue el No. 0430. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En Colombia hay un nuevo millonario gracias a los juegos de azar. Este lunes, 10 de noviembre, cayó el Miloto en Puerto Asís, departamento de Putumayo.

El afortunado ganador se embolsilló $1.000 millones, es decir, el premio más grande en la historia de MiLoto. Para acertar, apostó con los números 07, 17, 26, 27 y 33.

Contexto: Miloto: números ganadores del sorteo del 10 de noviembre de 2025

Desde Miloto indicaron que el apostador adquirió el tiquete ganador bajo la modalidad manual en un punto de venta del aliado comercial Su Red.

“Con más de $1.160 millones en premios y 21.134 ganadores en todo el país, el sorteo No. 0430 volvió a demostrar por qué MiLoto es uno de los juegos favoritos de los colombianos. Desde su lanzamiento, MiLoto ha realizado más de 2.1 millones de pagos en premios, por un valor superior a $35.389 millones, fortaleciendo su presencia y confianza en el país”, resaltaron.

Contexto: Resultado del Baloto el lunes 10 de noviembre: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Por último, se informó que, para reclamar el millonario premio, el afortunado ganador se debe comunicar con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com

“MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com-. También en más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies", agregaron.

