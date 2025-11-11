Cayó Miloto en Putumayo: Se trata del premio más grande en la historia de ese juego de azar

En Colombia hay un nuevo millonario gracias a los juegos de azar. Este lunes, 10 de noviembre, cayó el Miloto en Puerto Asís, departamento de Putumayo.

El afortunado ganador se embolsilló $1.000 millones, es decir, el premio más grande en la historia de MiLoto. Para acertar, apostó con los números 07, 17, 26, 27 y 33.

Desde Miloto indicaron que el apostador adquirió el tiquete ganador bajo la modalidad manual en un punto de venta del aliado comercial Su Red.

“Con más de $1.160 millones en premios y 21.134 ganadores en todo el país, el sorteo No. 0430 volvió a demostrar por qué MiLoto es uno de los juegos favoritos de los colombianos. Desde su lanzamiento, MiLoto ha realizado más de 2.1 millones de pagos en premios, por un valor superior a $35.389 millones, fortaleciendo su presencia y confianza en el país”, resaltaron.

Por último, se informó que, para reclamar el millonario premio, el afortunado ganador se debe comunicar con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com