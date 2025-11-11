Suscribirse

Resultado del Baloto el lunes 10 de noviembre: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Esta lotería premia a los colombianos las noches de los lunes y los miércoles.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 11:40 a. m.
Baloto entregó su gran acumulado de $29.000 millones.
Baloto entregó su gran acumulado | Foto: Montaje El País: Baloto/ 123RF

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, el número ganador del Baloto, con un acumulado de $ 4.300 millones, y la modalidad Revancha, con $ 7.200 millones, han sido revelados.

Contexto: La lotería Super Astro Sol premió un nuevo ganador el lunes 10 de noviembre: verifique si usted es el afortunado

Resultados del Baloto

Acumulado de $4.300 millones

  • Números: 17 -22 - 24 - 26 - 27
  • Superbalota: 13

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $7.200 millones

  • Números: 10 - 12 - 17 - 30 - 34
  • Superbalota: 08

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.

