Miloto: números ganadores del sorteo del 10 de noviembre de 2025

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

11 de noviembre de 2025, 3:14 a. m.
Sorteo del lunes 10 de noviembre de 2025.

Este lunes, 10 de noviembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 429.

El sorteo entregó un acumulado de $ 1.000 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 10 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 429 fueron:

  • 07-27 -33-26 -17
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Sorteo 429 de Miloto. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 11 de noviembre las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

